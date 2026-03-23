Ni Zara ni H&M: la famosa marca francesa que llega a la Argentina y abrirá 6 locales en todo el país

Una de las firmas de moda más emblemáticas de Europa acaba de confirmar su desembarco oficial en los principales centros comerciales argentinos. La noticia sacudió el mercado del retail, prometiendo una competencia directa con las marcas líderes que dominan el sector local. Con un plan de inversión millonario, la empresa busca captar al público que demanda diseño internacional a precios competitivos. Esta llegada representa el regreso de las grandes ligas de la moda europea tras años de ausencia en las góndolas nacionales.

Se trata de la reconocida cadena francesa Kiabi, famosa por su concepto de "moda a pequeños precios" que es tendencia en todo el mundo. La firma planea inaugurar media docena de tiendas estratégicas durante este 2026, enfocándose en ofrecer colecciones completas para toda la familia. Sus locales presentarán el mismo formato moderno que lucen en París, con tecnología aplicada a la experiencia de compra y probadores inteligentes. Para los amantes de las tendencias, esta apertura significa el fin de las esperas por envíos desde el exterior.

Kiabi tiene cientos de tiendas en diversos países europeos.

La empresa ya busca personal calificado para sus sedes en el país

La estrategia de la marca incluye una fuerte presencia en el e-commerce para llegar a cada rincón del territorio nacional desde el primer día. Además de indumentaria, la propuesta francesa destaca por su línea de accesorios y hogar con materiales sustentables que cuidan el medio ambiente. Los analistas del sector aseguran que este movimiento generará cientos de puestos de trabajo genuinos en las áreas de logística y ventas. El interés masivo por conocer la fecha exacta de inauguración ya se refleja en las búsquedas de las redes sociales.

Aprovechar el lanzamiento de las primeras promociones será clave para renovar el guardarropa sin gastar una fortuna antes de que termine marzo. La empresa ya inició la búsqueda de personal calificado para sus sedes en Buenos Aires y el interior del país. Por supuesto, no hay que perder de vista los anuncios oficiales, ya que se esperan beneficios exclusivos para los primeros clientes que visiten las tiendas físicas. Es el desembarco más esperado del año para quienes buscan calidad del Viejo Continente con un sello distintivo de elegancia.