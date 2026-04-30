Persianas bajas para un gigante: la histórica marca que deja de fabricar heladeras en el país

La histórica planta de Frimetal, encargada de fabricar la marca Electrolux en Rosario, anunció el cese total de su producción de heladeras a partir del mes de mayo. Esta drástica decisión responde a una combinación crítica entre la caída estrepitosa del consumo interno y la creciente presión de los productos importados. La medida marca el fin de la manufactura local de uno de sus artículos más emblemáticos tras haber abandonado previamente la línea de cocinas.

El impacto social de este repliegue productivo se refleja en una reducción sistemática de su plantilla de trabajadores en la planta santafesina. De los 750 empleados originales, la firma conserva actualmente solo 250 operarios, con proyecciones de reducir ese número a apenas 150 personas. Este recorte masivo deja a la fábrica operando con menos de un tercio de su capacidad laboral histórica para sostener tareas marginales.

Las tareas que realizan los empleados vigentes son marginales.

La situación llevó a la limitación de la producción

La operatividad de la empresa quedará limitada momentáneamente a la fabricación de freezers y lavarropas, abandonando el resto de sus categorías tradicionales en el país. Según informes del sector, esta transición transforma una estructura productiva integral en una unidad de ensamble mínima incapaz de competir con la oferta externa. La situación de la firma es un reflejo de la crisis sistémica que afecta a la industria metalúrgica nacional.

De acuerdo con la Federación Industrial de Santa Fe, la producción de aparatos de uso doméstico sufrió una caída superior al 27% por ciento interanual. El diagnóstico fabril advierte que las altas tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo asfixian la viabilidad de las inversiones productivas actuales. Se espera que el mercado continúe achicándose mientras la capacidad instalada de las fábricas locales se mantiene en niveles históricamente bajos.