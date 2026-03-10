Tres allanamientos por el robo a una vivienda: recuperan televisores y detienen a dos sospechosos

Un operativo policial realizado en el barrio Belgrano de la localidad de General Madariaga permitió avanzar en el esclarecimiento de un robo ocurrido días atrás en una vivienda. En el marco de la investigación, se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos que derivaron en la aprehensión de dos sospechosos, la imputación de un tercer hombre y la recuperación de parte de los objetos sustraídos.

Según se informó, la investigación se apoyó en un trabajo coordinado entre personal policial y el centro de monitoreo de la municipalidad madariaguense, lo que permitió reunir elementos para identificar a los sospechosos y avanzar con las órdenes de requisa.

Los tres allanamientos que permitieron recuperar elementos robados

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de la citada localidad. El primero se realizó en calle Canadá, entre Ecuador y Venezuela, donde los efectivos lograron incautar un televisor Smart que había sido denunciado como robado. En ese lugar fue identificado un hombre que posteriormente quedó imputado por el delito de encubrimiento.

El segundo allanamiento se llevó a cabo a unos 50 metros del anterior, aunque en este caso el resultado fue negativo y no se hallaron elementos vinculados al hecho investigado.

Efectivos de la policía bonaerense en uno de los allanamientos realizados en Madariaga.

El tercer procedimiento tuvo lugar en un domicilio de calle Portugal, entre Ecuador y Venezuela. Al arribar los efectivos, dos hombres intentaron escapar del lugar, pero fueron interceptados a pocos metros por el personal policial. Ambos quedaron aprehendidos en el marco de la causa.

Durante ese operativo también se logró recuperar otro televisor Smart y un bombeador que habían sido denunciados por la víctima como parte de los objetos robados.

Como resultado de las diligencias, los investigadores dieron por esclarecido el hecho, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa iniciada por el robo a la vivienda.