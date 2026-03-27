El sueño intacto: Bolivia lo dio vuelta a Surinam y está a un partido del Mundial

La selección boliviana pudo aprovechar la efectividad en el segundo tiempo y se quedó con un triunfo histórico ante Surinam por 2-1 en el partido que disputaron en el estadio BBVA de México, propiedad de Monterrey, por la primera ronda del repechaje para el Mundial 2026.Con el triunfo, Bolivia avanzó a la fase final del repechaje para la cita mundialista de Canadá. México y Estados Unidos, donde enfrentará a Irak el 1° de abril a las 00 (hora argentina).

Quien venza en el próximo duelo irá al grupo I del Mundial 2026, compartiendo zona con Francia, Senegal y Noruega.

La primera llegada del partido fue del equipo boliviano, a los 21 minutos, con un remate desde el vértice izquierdo del carrilero Ronnie Fernández que el arquero Etienne Vaessen pudo desviar con los puños, sobre su palo izquierdo. Siete minutos después llegó el conjunto surinamés, con un centro atrás del delantero Gyrano Kerk para dejar libre al atacante Joel Piroe, cuyo remate de primera salió alto. Cuando iban 31 minutos, Fernández filtró un pase por izquierda para habilitar la subida del mediocampista Robson Matheus, que picó la pelota por encima del achique de Vaessen, con un disparo que se fue cerca del segundo palo y ningún compañero pudo empujar contra el arco libre. El arquero Guillermo Viscarra salvó a la Selección boliviana a los 34 minutos, cuando detuvo con la cabeza un remate desde el área chica del defensor Myenty Abena, luego de un desborde por izquierda y centro atrás.

En el segundo minuto del complemento, el lateral Liam Van Gelderen aprovechó un rebote en el área, luego de un disparo que Viscarra no pudo contener, y punteó la pelota para el 1-0. La igualdad llegó a los 26 minutos, cuando el recientemente ingresado delantero Moisés Paniagua se quedó con un rebote dentro del área y sacó un remate con la punta del pie derecho, que entró lento y rasante por el palo izquierdo de Vaessen. Tres minutos después, el extremo Miguel Terceros recibió al borde del área grande y sacó un remate rápido de primera, que fue desviado por un defensor y detenido por el arquero surinamés. A los 33 minutos, luego de una falta sufrida por el delantero Juan Godoy dentro del área, Terceros cambió un penal por gol con un zurdazo bajo y cruzado y puso al conjunto boliviano en ventaja, a 12 minutos del final.

