Por alta demanda, la Facultad de Económicas reabrió una maestría con amplia salida laboral.

Recientemente, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) anunció la apertura de una nueva cohorte de la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable (MDTS), una propuesta de posgrado orientada a la formación de profesionales capaces de analizar, diseñar e implementar estrategias de desarrollo turístico con enfoque integral y sustentable.

Este proyecto se consolida como un espacio académico de referencia en la región, que aborda el turismo desde una perspectiva interdisciplinaria integrando dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y territoriales. En esa línea, promueve una mirada crítica y estratégica sobre el turismo como actividad clave para el desarrollo local y regional.

La directora de la carrera Mg. Ana Biasone explicó que la propuesta está dirigida a las y los graduados universitarios de diversas disciplinas, interesados en profundizar su formación en turismo, desarrollo y gestión pública o privada, promoviendo una inserción profesional en ámbitos de planificación, consultoría, investigación y gestión de destinos.

"La inclusión de módulos en relación con las proyecciones del turismo en Argentina y en la región supone contribuir a la prospección del futuro de la actividad en tales contextos y, en consecuencia, contemplar que en el desarrollo del territorio se actúa en el presente en función de escenarios futuros", explicaron desde la Facultad.

A lo largo de su trayectoria, "la maestría ha formado profesionales que hoy se desempeñan en organismos públicos, empresas privadas, organizaciones y espacios académicos, contribuyendo así al fortalecimiento del sector turístico desde una perspectiva sustentable y logrando perfiles profesionales competitivos", sintetizaron.

Cómo inscribirse y cuándo comienza

Las inscripciones para la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable se encuentran abiertas desde el 15 de abril del año corriente. Si estás interesado, estás a tiempo de anotarte: las clases comienzan en junio.

Para más información sobre los requisitos de ingreso, el plan de estudios, la modalidad de cursada y sus aranceles, se puede consultar el sitio oficial de la carrera o a través del correo electrónico a [email protected].