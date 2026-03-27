Atropelló y mató a un ciclista en la ruta: se negó a declarar

El hombre acusado de atropellar y matar a un ciclista en la Ruta 2 se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

El fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia le pidió al Juzgado de Garantías N°1 que convierta la aprehensión en detención en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por la conducion imprudente de vehículo con motor agravada por la fuga.

La víctima fue identificada como Nicolás Salinas, de 29 años, que perdió la vida en el acto. Minutos después del episodio, llegó una ambulancia del SAME, cuyo personal constató que el joven ya se encontraba sin vida.

Según el parte, no respondía, no respiraba y presentaba lesiones traumáticas severas, compatibles con un fuerte impacto.

El hecho se registró cerca de la una de la madrugada y si bien el conductor escapó del lugar, se presentó horas después y dijo que había pensado que había atropellado un animal.