Pareja asaltó a un joven en el centro: recuperaron el botín y otros elementos robados

Un hombre de 40 años y una mujer de 38 que asaltaron a un joven en el centro de la ciudad fueron aprehendidos este jueves por personal policial en el centro: además de los bienes de la víctima también secuestraron otros objetos cuyo origen no pudo ser establecido.

La pareja fue aprehendida.

Un joven de 25 años denunció que lo habían asaltado en la esquina de Jujuy y San Martín y con las características aportadas el personal policial logró interceptar a los dos sospechosos en la intersección de Jujuy y avenida Luro: en poder de los mismos hallaron la notebook, accesorios y un celular de la víctima.

En el marco del procedimiento hallaron ocultos bajo un nylon 16 boquillas de bronce para mangueras de incendio, 8 tapas de bronce con rosca Y 2 rollos de cable color violeta cuyo origen no pudo ser establecido.

Elementos de la víctima.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por robo y por averiguación de ilícito. Ambos fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración.