Video: menos de 20 segundos para robar una moto en plena avenida Colón

Ocurrió en la tarde del miércoles en la zona de la Plaza Mitre.

En la tarde de este miércoles, un sujeto que caminaba por la avenida Colón se detuvo en una moto 110 cc estacionada y la robó en tiempo récord con una maniobra que duró menos de 20 segundos.

El episodio ocurrió alrededor de las 17 en la mencionada avenida entre San Luis y Córdoba, a escasos metros de la Plaza Mitre, y a pesar de la veloz acción del delincuente, las cámaras de seguridad captaron la secuencia.

Según se observa en las imágenes de una tienda de mascotas, el hombre vestía una remera y campera de color negro y un pantalón de jogging azul, cuando pasó por el frente del negocio y frenó donde se encontraba el rodado de un vecino.

En alrededor de 18 segundos, el malviviente consiguió encender el vehículo y, hasta donde logra visualizarse en las imágenes, se la llevó de tiro en sentido a Córdoba.

El hecho no fue advertido en el momento por los peatones ni comerciantes de la zona, y el individuo escapó impunemente del lugar.