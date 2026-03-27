Atención conductores: el trámite que vence este lunes en Mar del Plata y que es clave para salir a la ruta

Los propietarios de vehículos radicados en Mar del Plata con patentes terminadas en 3 deben renovar la VTV. Este cronograma oficial busca evitar el colapso de las plantas verificadoras durante los meses de las vacaciones. El trámite es obligatorio para circular por las rutas bonaerenses y las calles internas de la ciudad balnearia. El incumplimiento de esta normativa provincial puede derivar en multas costosas y la retención de la licencia.

El plazo para realizar la inspección técnica vence el último día de marzo para todos los dominios finalizados en ese número, por lo que hay tiempo hasta el lunes. Se recomienda solicitar el turno con antelación a través del portal oficial de la Provincia de Buenos Aires: los conductores deben presentarse con la cédula verde, el título de propiedad y el documento de identidad original. En las plantas locales se realizan los controles de frenos, luces y emisión de gases.

Se realizan los controles de freno, luces y emisión de gases.

Qué pasa si no paso la prueba de la VTV

La Verificación Técnica Vehicular es un requisito indispensable para garantizar la seguridad vial en los accesos costeros. Aquellos vehículos que no superen la prueba tendrán un plazo determinado para reparar las fallas y volver. Es importante destacar que circular con la oblea vencida invalida la cobertura del seguro en caso de siniestro. Si el rodado está afectado al servicio público o es de carga, los plazos de renovación suelen ser más cortos.

Para los particulares, al mismo tiempo, mantener la vigencia de la VTV asegura que el coche esté en condiciones de frenado. En la ciudad, los operativos de control de tránsito se suelen intensificar al finalizar el mes en avenidas clave, sobre todo teniendo en cuenta que se viene otro fin de semana largo. No dejar el trámite para el último momento evita complicaciones legales y mecánicas antes de salir a la ruta.