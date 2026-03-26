Se hizo pasar por repartidor, amenazó a la empleada y robó una caja registradora

El hecho ocurrió en el local ubicado en la avenida Arturo Alio al 700.

Un delincuente que usaba ropas de repartidor de una aplicación y que simuló tener un arma de fuego en su poder asaltó el miércoles a la tarde noche a la empleada de una granja en el barrio 9 de Julio y se llevó la caja registradora del local.

El hecho ocurrió en el local ubicado en la avenida Arturo Alio al 700 y, de acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local, duró menos de veinte segundos.

El ladrón tenía el casco colocado y una mochila de la aplicación Pedidos Ya, enfrentó a la empleada y simuló tener un arma en el bolsillo derecho de la campera antes de llevarse la caja registradora que tenía aproximadamente cien mil pesos.

El hecho ocurrió a cien metros del registrado la semana pasada, con la misma modalidad, en una panadería de la que también se llevaron la caja.