Durísimo. Panichelli tenía la temporada de su vida y queda afuera del Mundial y el cierre de la Ligue 1.

Una noticia preocupante sacudió a la Selección Argentina en la previa del amistoso ante Mauritania: Joaquín Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un entrenamiento, lo que lo dejará fuera de competencia por varios meses.

El delantero, que actualmente milita en Racing de Estrasburgo y es el máximo goleador de la Ligue 1 con 18 goles y cuatro asistencias en 38 partidos , había sido convocado por Lionel Scaloni por su gran rendimiento en Francia. Sin embargo, esta lesión lo marginará de la doble fecha de amistosos de marzo y también lo descarta para la Copa del Mundo 2026.​​​​​

Desde la cuenta oficial de la Selección expresaron su apoyo con un mensaje: "Mucha fuerza, Joaco. Estamos con vos".

Este no es el primer antecedente de Panichelli con esta lesión en la misma pierna: en 2024 ya había sufrido la rotura del ligamento cruzado derecho, lo que complica aún más su recuperación y retorno a las canchas.

El futbolista había debutado con la camiseta albiceleste en noviembre pasado durante un amistoso frente a Angola. Inicialmente no estaba en la lista de 28 convocados, pero fue incorporado para un segundo encuentro preparatorio contra Zambia, demostrando la confianza del cuerpo técnico en su potencial.