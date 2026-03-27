Alerta por faltante de vacunas: denuncian bajos niveles de stock y demoras en la distribución

Desde Zona Sanitaria VIII alertan por la crítica situación en el abastecimiento de vacunas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Según los datos relevados, varias dosis del calendario oficial presentan faltantes significativos, demoras en la entrega o directamente ausencia de stock, lo que afecta de manera preocupante la cobertura en salud.

Un informe difundido este viernes, desde el organismo indicaron que hay deficiencias de entrega por parte de la Nación, en las vacuna antigripal, VSR, BCG, hepatitis B, triple viral, VPH o la del Covid.

En el caso de la vacuna antigripal, si bien hay disponibilidad para adultos mayores, la situación es diferente para la población pediátrica: solo se recibió el 44% de las dosis previstas, mientras que en adultos el abastecimiento alcanzó el 22%.

Desde el sector advierten que estos niveles son “ insuficientes ” para responder a la alta demanda registrada en las primeras semanas de la campaña.

“No hay stock”

La autoridad sanitaria afirma que el panorama se agrava con la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , donde directamente no hay stock disponible debido a la falta de entregas durante el mes de marzo. Respecto a la vacuna contra la varicela , se informó que “ no hay dosis disponibles para su distribución en regiones, municipios ni hospitales ”.

En tanto, la BCG —fundamental para recién nacidos— apenas alcanza a cubrir el 30% de la necesidad mensual, mientras que la vacuna contra la hepatitis B pediátrica llega al 60% de lo requerido mensualmente.

Otro dato preocupante es el de la triple viral, de la cual se adeudan unas 9.000 dosis. Con el stock actual, apenas se podría cubrir la mitad de la demanda mensual. En la misma línea, la vacuna contra el VPH tampoco cuenta con disponibilidad, y ya se registran faltantes en otras inmunizaciones vinculadas, como la RSV. En cuanto a la vacuna contra el COVID-19 , no hay dosis disponibles para menores de 12 años, y solo se mantiene stock para adultos.

Viajar a Brasil, más caro

Finalmente, la vacuna contra la fiebre amarilla también presenta un escenario crítico: según informaron desde el área sanitaria, no hay dosis en depósitos y con las últimas disponibles en territorio, se confirmó que Nación no enviará nuevas partidas destinadas a la vacunación de viajeros .