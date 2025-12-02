Polémica por la vacunación: qué problemas podría traer no cumplir con el calendario de dosis

A raíz de la exposición en el Congreso de la Nación de referentes "antivacunas" y del surgimiento de nuevos brotes de enfermedades antes extintas, organizaciones sanitarias advirtieron sobre los peligros de no cumplir con el calendario.

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), Gonzalo Corral, se refirió a la creciente circulación de estos discursos y a la reunión que un pequeño grupo mantuvo la semana pasada en la Cámara de Diputados. “Fue un ruido innecesario y no deseado”, sostuvo en diálogo con Extra (102.1), y remarcó que ante estos escenarios la mejor respuesta es información confiable y basada en evidencia científica.

El especialista recordó que las vacunas fueron evaluadas y demostraron eficacia.

Corral recordó que las vacunas son una de las medidas sanitarias más importantes de la historia. “Después de la potabilización del agua, es la herramienta que más vidas ha salvado: en los últimos 50 años evitaron más de 150 millones de muertes”, explicó. Solo durante la pandemia, estimó, alrededor de 20 millones de fallecimientos fueron evitados gracias a la vacunación contra el Covid-19.

“Está más que claro y establecido cuál es el beneficio real de las vacunas. Después aparecen voces que, desde el punto de vista científico, no son respetables”, remarcó el infectólogo. En ese sentido, pidió separar las opiniones del conocimiento probado: “La recomendación tiene que basarse en lo que dice la ciencia, y la ciencia es contundente: las vacunas son seguras y eficaces”.

Caída de las coberturas y riesgo de brotes

El presidente de Sadi advirtió que en los últimos años se observa una caída progresiva en las tasas de vacunación, especialmente en la Provincia de Buenos Aires y el AMBA. Esta disminución, afirmó, abre la puerta a enfermedades que estaban prácticamente erradicadas.

Citando un ejemplo reciente, Corral recordó los casos de sarampión importado desde Bolivia, cuyos infectados cruzaron por vía terrestre Argentina antes de regresar a Uruguay. Con coberturas altas, ese tránsito no genera problemas; pero con una población menos inmunizada, “aparece la oportunidad para que enfermedades que ya no se veían vuelvan a circular y generen brotes”.

Ante esa situación, señaló que es central reforzar las tareas de detección de contactos, evitar la propagación en personas no vacunadas y, sobre todo, fortalecer el calendario de vacunación. “Argentina tiene un calendario ejemplar a nivel mundial. Lo que debemos hacer es garantizar que la población lo cumpla”, sostuvo.

Corral llamó a padres y adultos a revisar su situación: “Hay que mirar si uno tiene los refuerzos al día, si los chicos están vacunados, si falta alguna dosis. Completar el calendario es fundamental”.

“La vacuna del COVID es víctima de su propio éxito”

Al hablar específicamente de la pandemia, el infectólogo enfatizó que la vacuna contra el Covid-19 evitó millones de muertes, pero paradójicamente eso alimenta la sensación de que el riesgo nunca existió. “Es víctima de su propio éxito”, dijo.

“Mucha gente cree que la pandemia no existió. Nosotros vimos la saturación del sistema sanitario, jóvenes en asistencia respiratoria mecánica, y vimos morir a muchas personas. Eso es indiscutible”, afirmó.

Sobre la seguridad de las vacunas, recordó que fueron evaluadas y demostraron eficacia. “De la misma manera que el beneficio de la vacunación es incuestionable, también lo es el impacto que tuvo en cambiar la evolución de la pandemia”, sostuvo.

Corral insistió en que el camino es más información, más evidencia y más vacunación para evitar retrocesos sanitarios: “Debemos fortalecer nuestro sistema de vacunación y no tener dudas acerca del beneficio real que tienen las vacunas”.