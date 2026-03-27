Descubrió al padrastro cuando abusaba a su hermana: lo detuvieron
Sucedió este viernes en Santa Clara del Mar. Tiene 29 años y quedó alojado en la Unidad Penal N°44.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un sujeto de 29 años que abusaba sexualmente de su hijastra de 14 fue aprehendido este viernes luego de que una hermana de la víctima llegara a la vivienda en Santa Clara del Mar, lo descubriera y diera aviso a la Estación de Policía Comunal.
Según los datos a los que tuvo acceso 0223, una nena de 11 años fue a la dependencia y denunció que el padrastro estaba abusando a la hermana por lo que se le dio inmediata comunicación a las autoridades judiciales y de minoridad del partido de Mar Chiquita.
A partir de las actuaciones que hizo el área de Servicio Social y con los testimonios recabados por el personal policial, el fiscal Ramiro Anchou dispuso la aprehensión por razones de urgencia del sujeto.
El imputado fue aprehendido en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia donde hicieron las actuaciones de rigor por el delito de abuso sexual agravado.
"Personal de Policía Científica trabajó en la vivienda donde ocurrieron los hechos, hicieron pericias y secuestraron varias prendas de vestir que serán peritadas", informaron fuentes oficiales.
Mientras que personal policial especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron contención a la familia, el agresor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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