Descubrió al padrastro cuando abusaba a su hermana: lo detuvieron

Un sujeto de 29 años que abusaba sexualmente de su hijastra de 14 fue aprehendido este viernes luego de que una hermana de la víctima llegara a la vivienda en Santa Clara del Mar, lo descubriera y diera aviso a la Estación de Policía Comunal.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, una nena de 11 años fue a la dependencia y denunció que el padrastro estaba abusando a la hermana por lo que se le dio inmediata comunicación a las autoridades judiciales y de minoridad del partido de Mar Chiquita.

A partir de las actuaciones que hizo el área de Servicio Social y con los testimonios recabados por el personal policial, el fiscal Ramiro Anchou dispuso la aprehensión por razones de urgencia del sujeto.

El imputado fue aprehendido en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia donde hicieron las actuaciones de rigor por el delito de abuso sexual agravado.

"Personal de Policía Científica trabajó en la vivienda donde ocurrieron los hechos, hicieron pericias y secuestraron varias prendas de vestir que serán peritadas", informaron fuentes oficiales.

Mientras que personal policial especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron contención a la familia, el agresor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.