Horror: acuchilló a su ex de 16 años embarazada, la golpeó y la abusó sexualmente

La violación se produjo cuando el agresor la llevó a un camino vecinal.

Un joven de 20 años fue detenido en el departamento Choya por atacar a su exnovia de 16 años, que cursa los últimos meses de embarazo. La menor había recibido un mensaje del agresor anunciando que iría a su casa, pero ella le pidió que no lo hiciera. A pesar de ello, el joven irrumpió en la vivienda y la agredió dentro de su habitación.

Durante la paliza, la golpeó y la acuchilló, obligándola a salir de la casa bajo amenazas. Luego, la llevó por un camino vecinal, continuó agrediéndola con un arma blanca y la abusó sexualmente. La víctima logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió su rescate y la detención inmediata del agresor.

La joven fue contenida y el bebé está bien.

Cómo está la víctima y qué pasó con el agresor

La joven recibe asistencia psicológica debido a la gravedad de la violencia sufrida. Las autoridades judiciales consideran que su situación es de alto riesgo y continúan investigando los hechos, documentando todas las agresiones cometidas por el imputado.

La jueza de Control y Garantías de Choya y Guasayán, Roxana Cejas Ramírez, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa. Se dispuso prisión preventiva por dos años, debido a la peligrosidad del agresor y a la gravedad de los delitos imputados.