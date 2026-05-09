Horror: emborrachaban a un nene de 11 años para abusar de él y su propia madre pedía droga

Un aberrante caso de abuso infantil sacudió al noroeste del conurbano bonaerense tras descubrirse que un niño de 11 años era obligado a ingerir alcohol para ser ultrajado. La investigación policial permitió la detención de un hombre de 66 años, amigo del abuelo materno de la víctima, quien también estaría implicado en las vejaciones sistemáticas. El operativo de captura se llevó a cabo en una vivienda cercana al Barrio Sarmiento, luego de una denuncia radicada por la tutora del menor que dio inicio al expediente judicial.

Cuál fue el rol de la madre de la víctima en los abusos

El caso tomó un giro aún más oscuro al revelarse la presunta complicidad de la madre del pequeño, quien habría estado al tanto de los ataques. Según informaron fuentes judiciales, la mujer no solo no denunciaba las agresiones, sino que presuntamente exigía la entrega de drogas y sumas de dinero a cambio de mantener el silencio. Esta escalofriante red de abusos y extorsión familiar quedó bajo la lupa de la Unidad Funcional N° 14, especializada en delitos sexuales, que ordenó diversas diligencias para proteger a la víctima.

La mujer exigía la entrega de estupefacientes y dinero para mantener el silencio.

La detención del sospechoso estuvo a cargo de efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, quienes actuaron bajo las directivas del Juzgado de Garantías N° 4. Durante el procedimiento en la finca de la calle Juan B. Justo, los pesquisas recolectaron elementos de interés para la causa, que preventivamente permanece caratulada como abuso sexual agravado. Las autoridades judiciales mantienen bajo reserva la identidad de los implicados para preservar la integridad del niño y garantizar el avance de las pericias psicológicas.

Desde el ámbito judicial se aseguró que existen testimonios contundentes sobre el accionar de los acusados, quienes aprovechaban la vulnerabilidad del menor para perpetrar los ultrajes bajo los efectos del alcohol. Mientras el detenido de 66 años permanece alojado en una dependencia policial, los investigadores continúan recolectando pruebas sobre el rol del abuelo materno y la responsabilidad penal de la progenitora.