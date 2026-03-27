Tristeza por la muerte de un referente del billar marplatense.

La comunidad del billar argentino atraviesa momentos de dolor tras confirmarse el fallecimiento de Walter Janices, una figura emblemática del deporte en Mar del Plata. La Federación Argentina de Billar manifestó su pesar por la pérdida de quien fue considerado un pilar fundamental para el desarrollo de la disciplina en la región.

Janices alcanzó el nivel de Máster en la modalidad de cinco quillas y se desempeñó como jugador de Primera categoría tanto en tres bandas como en pool, consolidándose como uno de los exponentes más respetados del circuito. Su vínculo con el Club Centro Italiano Marplatense fue clave a lo largo de su carrera, dejando una marca imborrable entre los socios, colegas y las nuevas generaciones de jugadores.

Walter fue, ante todo, un incansable impulsor del billar. Desde su propia sala, trabajó durante años en la promoción y el crecimiento de la actividad, generando espacios de encuentro y formación, creando y fortaleciendo una comunidad billarística en la zona.

La noticia de su partida generó una profunda conmoción en Mar del Plata. Su compañera, Stefania, lo despidió en las redes con un emotivo mensaje tras 27 años de vida compartida. La Federación Argentina de Billar también hizo lo suyo en sus redes oficiales. Desde la institución extendieron su acompañamiento a familiares, amigos y allegados en este duro momento.