Docentes de la UTN convocan a 5 días de paro en reclamo por salarios dignos

La Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) convocó hoy a un paro de 5 días en reclamo por salarios dignos y por el cumplimiento de la vigente Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza se llevará a cabo a lo largo de tres semanas, con el fin de visibilizar el reclamo y no perjudicar a los alumnos que actualmente cursan en la UTN. Comenzará los tres primeros días de la semana próxima; 30 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril, y continuará el 8 y el 17 de abril.

Esos días no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional y en su órgano preuniversitario, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. “Enseñar no debiese ser un sacrificio”, enfatizó el secretario general de Fagdut Ricardo Mozzi y agregó: “Está ocurriendo un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía”.

Desde el sindicato también se refirieron al ajuste que realizó el Ejecutivo para los trabajadores universitarios: en el instructivo de liquidación de sueldos del mes de marzo se incluyen aumentos retroactivos acumulativos de 2,5 % y 2,2 % para enero y febrero y un 2,0 % para marzo.

Según el gremio se trata de “ajustes unilaterales por debajo de la inflación”, que “siguen castigando a las universidades públicas”. La inflación acumulada desde el comienzo de la gestión actual asciende al 280% frente a un ajuste en materia salarial del 155% en el mismo período. “Hemos cobrado casi 9 salarios menos de los que hubiésemos percibido si los ajustes hubiesen seguido el ritmo inflacionario”, cerró Mozzi.