Aclaran que habrá clases con normalidad en la UTN de Mar del Plata

En medio de la lucha por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata aclararon que esta semana dictarán clases con normalidad y no se plegarán a las medidas de fuerza anunciadas por la Federación de Asociaciones Gremiales de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).

Si bien la medida anunciada daba cuenta de una protesta de hasta 72 horas en todas las UTN del país, desde la delegación local que tiene como decano a Fernando Scholtus aclararon que la casa de estudios "no ha aprobado ni comunicado formalmente adhesión a la medida de fuerza en los términos expresados".

"En caso de decidirse participación en una medida de fuerza, la misma será comunicada mediante los canales oficiales de la Facultad y conforme a los protocolos institucionales, lo cual no ha ocurrido", agregaron.

De esta forma, en Mar del Plata solo se verán afectadas las clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata a raíz de las medidas de fuerza que convocaron los dos principales gremios: la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) y la Asociación del Personal Universitario (APU).