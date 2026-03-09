Alerta por la gripe: desde la Clínica Pueyrredon recomiendan vacunarse antes del pico de contagios

Ante el posible adelanto de la temporada de gripe, desde la Clínica Pueyrredon recomiendan reforzar la vacunación antigripal en los grupos de riesgo para prevenir complicaciones y reducir el impacto de la enfermedad durante los meses de mayor circulación viral.

“Habitualmente la vacunación antigripal comienza en abril, pero este año se adelantó y empezó en marzo para ganarle de antemano a la gripe”, explicó la infectóloga de la Clínica Pueyrredon, Dra. Cristina Miglioranza.

La gripe estacional es una infección respiratoria aguda causada por virus del género influenza, principalmente de los tipos A y B. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa que provoca brotes cada año y representa un problema relevante de salud pública.

Mayor transmisibilidad del virus

En el escenario epidemiológico actual se detectó la aparición de un nuevo subclado dentro del subtipo A (H3N2), denominado subclado K, que ya fue identificado en distintos países.

“Dentro de la gripe A se observó una subdivisión genética llamada subclado K, que circuló durante el invierno del hemisferio norte y presentó una mayor transmisibilidad”, señaló la Dra. Miglioranza.

Sin embargo, los estudios preliminares correspondientes a la temporada 2025-2026 indican que la vacuna antigripal continúa ofreciendo niveles de protección similares a los de años anteriores, especialmente para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones.

¿Quiénes deben vacunarse?

La estrategia de vacunación está dirigida a grupos prioritarios que presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones o de transmitir la enfermedad. Entre ellos se encuentran:

Personal de salud



Personas de 65 años o más



Embarazadas en cualquier trimestre de gestación



Niños de entre 6 y 24 meses



Personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas o factores de riesgo



En la mayoría de los casos la vacuna puede aplicarse sin necesidad de orden médica. Solo deberán presentar certificación médica las personas de entre 2 y 64 años que tengan factores de riesgo.

Prevención y responsabilidad colectiva

Los especialistas coinciden en que la gripe no debe subestimarse, ya que cada año provoca complicaciones graves en distintos grupos vulnerables.

“Una gripe en una persona joven y sana suele resolverse en pocos días, pero en un adulto mayor o en pacientes con enfermedades previas puede derivar en internaciones y complicaciones graves”, explicó la Dra. Miglioranza.

Por ese motivo, la vacunación constituye una herramienta clave para prevenir hospitalizaciones y proteger tanto a las personas con mayor riesgo como al sistema de salud.

Desde la Clínica Pueyrredon informaron además que la vacuna antigripal ya se encuentra disponible en el vacunatorio Previvax, ubicado en el piso de Bienestar Integral del Shopping Paseo Aldrey. Las personas interesadas pueden acercarse sin turno previo para recibir asesoramiento y aplicarse la vacuna.

Se recomienda consultar previamente con la prepaga u obra social para confirmar el inicio de la campaña de vacunación y la cobertura correspondiente.

“La vacunación es un acto no solo individual sino también social. Cuando una persona se vacuna no solo se protege a sí misma, sino también a la comunidad en la que circula”, concluyó la Dra. Cristina Miglioranza.