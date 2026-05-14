La Municipalidad deberá indemnizar a una kiosquera por no remover un auto abandonado que se incendió

La Justicia entendió que hubo responsabilidad estatal al no retirar el vehículo abandonado a tiempo.

Un incendio ocurrido en pleno centro de Mar del Plata derivó en una condena judicial contra la Municipalidad de General Pueyrredon. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo determinó que la comuna fue responsable por no retirar un vehículo abandonado que terminó incendiándose y provocó daños en un kiosco de diarios.

El episodio ocurrió el 15 de junio de 2019 en la zona de Colón y Sarmiento. Allí, una Renault Express estacionada en la vía pública comenzó a prenderse fuego y las llamas alcanzaron un puesto de diarios ubicado al lado.

El incendio se extendió del auto al puesto de diarios y causó destrozos múltiples.

La titular del kiosco inició una demanda al considerar que el Municipio había actuado con negligencia, ya que el vehículo había sido denunciado previamente como abandonado. En agosto pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 rechazó la demanda indemnizatoria al sostener que no hubo responsabilidad estatal, pero en los últimos días la Cámara acogió el recurso de apelación de la demandante, una vecina de la ciudad.

Durante el juicio quedó acreditado que días antes del incendio se había efectuado un reclamo telefónico al 147. A partir de esa denuncia, inspectores municipales verificaron el estado del rodado y confeccionaron un acta. Pese a eso, el vehículo permaneció en el lugar. La explicación oficial fue que no había disponibilidad en las playas de secuestro para trasladarlo.

El Municipio deberá afrontar una indemnización que ronda los 4 mil dólares.

Para la Cámara, ese argumento no alcanzó para desligar de responsabilidad al Estado municipal. Los jueces Roberto Mora y Diego Ucín señalaron que existía una obligación concreta de actuar frente a un vehículo abandonado y que la falta de intervención derivó directamente en el daño sufrido por la kiosquera.

En la resolución remarcaron que el incendio no fue un hecho imprevisible aislado, sino la consecuencia de una situación detectada previamente por la propia administración.

De todos modos, la mujer no obtuvo el total de la indemnización que reclamaba. El tribunal consideró que no pudo demostrar adecuadamente cuánto dinero perdió por mercadería dañada, ingresos no percibidos y otros perjuicios vinculados al funcionamiento del kiosco.

La Municipalidad había obtenido un fallo favorable en Primera Instancia, pero la Cámara lo revirtió.

Según el fallo, faltó documentación respaldatoria como comprobantes de compra, registros comerciales y constancias contables que permitieran calcular con precisión el daño económico.

Por ello, la Cámara reconoció una indemnización parcial y ordenó actualizar un monto de 600 mil pesos pero con una reducción del 70%, tomando como base una valuación pericial realizada a valores de 2019, más intereses, lo que rondaría los 4 mil dólares.