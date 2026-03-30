Se llevan seis millones de pesos tras violento robo a carnicería

Uno de los tres delincuentes que este lunes protagonizó un violento asalto en una carnicería del barrio Fray Luis Beltrán de la que robaron seis millones de pesos fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujera la víctima con la ayuda de algunos transeúntes.

Fue personal de la comisaría decimoquinta el que tomó conocimiento tras un llamado al 911 de un robo en proceso en la intersección de calles Gandhi y Zeballos con la presencia de tres autores armados en el interior de un local.

Tras el hecho los autores se dieron a la fuga, pero uno de ellos fue interceptado por la propia víctima —una mujer de 25 años— con la colaboración de transeúntes, en inmediaciones de calles Gandhi y Anchorena. “Al momento de su aprehensión, el sujeto no poseía el dinero ni el arma utilizada”, informaron autoridades policiales.

Las actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda quedaron a cargo de la fiscalía temática de robo a comercios que encabeza Fernando Berlingeri.

El imputado, que registra procesos penales previos por robo agravado, portación y tenencia ilegal de armas, y encubrimiento entre los años 2008 y 2021, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.