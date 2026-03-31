Kayak en la calle y surf en las esquinas: las postales más insólitas del temporal

El sistema del desagüe pluvial se vio colapsado frente a la tormenta de la tarde de este martes.

A pesar de las inundaciones y el caos provocado por el temporal que este martes azota a la ciudad, algunos marplatenses se lo tomaron con humor y aprovecharon la situación para practicar distintas disciplinas como si estuviesen en el mar.

Los primeros en tomar la iniciativa fueron dos hombres en Juana Manso entre la avenida Juan B. Justo y Solís, en el barrio Peralta Ramos Oeste, quien sacaron dos kayaks de color verde y rojo a la calle y comenzaron a remar a lo largo de toda la cuadra.

Producto de la sorprendente cantidad de agua que en algunos sectores de Mar del Plata alcanzó a tapar vehículos por completo, los sujetos consiguieron realizar la actividad náutica a la perfección y le quitaron dramatismo a la tormenta.

Otro episodio similar, aunque con una cuota de deporte extremo, se registró en la Diagonal Gascón, en el barrio Juramento, donde un joven tomó un gomón y se deslizó por el centro de la calzada debido a su sentido descendente y el agua que actuaba como un tobogán en un parque acuático. También replicaron la acción con tablas de surf, aprovechando que eran arrastrados por la corriente.

Las ideas fueron diversas. También en Diagonal Gascón, esta vez a la altura la avenida Fortunato de la Plaza, un grupo de amigos se bañó en un charco inmenso y uno de ellos tomó una tabla de surf que, si bien no sirvió para pararse porque es imposible replicar el impulso de las olas, sí para remar -con los brazos- desde ella.

Además, momentos más tarde, el resto fue a buscar las tablas de body para hacerle compañía al surfer y barrenar a su lado, como si estuviesen esperando la serie en el mar.