Cuidado al conducir: una provincia habilitó las denuncias con fotos y videos para multar a los infractores de tránsito

Radicada la denuncia, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe preliminar y evaluar si corresponde elevar el caso al juzgado vial.

En un intento por frenar el descontrol en rutas y calles, la provincia de Mendoza implementó una medida innovadora que habilita a los ciudadanos a denunciar infracciones de tránsito mediante fotos y videos. Esta iniciativa fue aprobada por la Legislatura como una modificación de la Ley 9.024 de Seguridad Vial, incorporando el artículo 120 bis.

A partir de ahora, cualquier persona podrá enviar material audiovisual a través de canales oficiales para reportar conductas peligrosas al volante. Aunque las imágenes son útiles, no tendrán validez automáticas como prueba, sino que funcionarán como un punto de partida para una investigación que determine si efectivamente existió la infracción o si el contenido pudo haber sido manipulado, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

El mecanismo establece que, una vez recibida la denuncia, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe preliminar y evaluar si corresponde elevar el caso al juzgado vial competente.

Será la Justicia la que, en última instancia, determine si el material presentado puede ser considerado evidencia válida o si se requieren más pruebas. De este modo, se busca evitar sanciones automáticas y garantizar un proceso con control legal.

Con esta iniciativa buscan desalentar las maniobras peligrosas de los conductores.

Desde el Gobierno provincial sostienen que esta herramienta permitirá ampliar la capacidad de fiscalización, sumando la participación ciudadana a los controles tradicionales como radares, agentes de tránsito y operativos policiales.

Por su lado, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, aseguró que la medida también apunta a la prevención: la posibilidad de ser filmado por otros conductores podría desalentar maniobras peligrosas.

Uno de los puntos más sensibles de este nuevo sistema es la manipulación de las imágenes, y por ende, la normativa contempla que las fotos y videos sean considerados como “comunicación ciudadana” y no como prueba directa. Entre las opciones que analiza el Gobierno está la utilización de la plataforma Mendoza x Mí, donde los usuarios podrían cargar el material. Esto permitiría registrar datos clave como ubicación, fecha, hora e identidad del denunciante, aportando mayor trazabilidad.