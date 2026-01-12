El "mini tsunami" también sorprendió a Mar de Cobo y Santa Clara: los videos del desastre

El "mini tsunami" que sorprendió a veraneantes que disfrutaban de la playa en la ciudad más calurosa del país también se vio replicado en otros puntos de la Costa Atlántica, tales como Mar de Cobo y Santa Clara del Mar.

En principio se creía que la repentina crecida del mar que arrastró pertenencias de turistas, afectó casillas y dejó heridos únicamente se había desatado en La Perla, Playa Grande, Acantilados y el sur de la ciudad, aunque numerosos usuarios que se encontraban en otras localidades costeras reportaron la misma situación.

Según el testimonio de una joven que se comunicó con 0223, en Mar de Cobo cerca de las 16:40 se registraron "tres olas que llegaban a la altura de las rodillas", pero que "en un segundo arrasaron con todo y hubo personas golpeadas que se las tuvo que llevar la ambulancia".

Además de los heridos, como sucedió en la albufera de Mar Chiquita, cientos de personas perdieron teléfonos, billeteras y valiosas pertenencias debido al sorprendente fenómeno que aún no fue explicado por los especialistas.

En ese balneario, la arena mojada quedó como un campo de batalla, con personas siendo asistidas, otras trasladas en camilla, pertenencias desperdigadas por toda la zona, dueños reclamando por sus cosas, reposeras y sombrillas en el mar, y casi una cuadra de arena húmeda, esa fue la postal del inesperado suceso.

Del mismo modo ocurrió en Santa Clara del Mar, en California Beach, donde el mar también se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas gigantes. El desenlace fue el mismo y de momento, no se informaron víctimas fatales y la policía junto a una ambulancia trabajaron en la zona para atender a los heridos.

“En Santa Clara del Mar, me pegué el cagas* de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados”, comentó la usuaria Alexia (@pacapaquitaa) en la red social X.