Encontraron el cuerpo sin vida de una chica en un hostel y demoraron al novio: investigan cómo murió

Encontraron el cuerpo sin vida de una chica en un hostel de Rosario y demoraron al novio.

Los rosarinos amanecieron consternados por la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un hostel ubicado en San Lorenzo al 1600, entre España y Presidente Roca, en pleno centro de la ciudad. Aunque las circunstancias del hecho son materia de investigación, trascendió que el novio de la chica fue demorado.

Todo comenzó alrededor de las 7 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia del cuerpo de una mujer sin signos vitales en el interior del establecimiento. Una vez allí, los efectivos le dieron intervención a la Policía de Investigaciones (PDI).

El procedimiento se extendió hasta las 11 de la mañana, cuando llegó la ambulancia para trasladar el cuerpo al Instituto Médico Legal, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

La causa fue caratulada como presunto suicidio, pero en el desarrollo de la investigación se determinará si se trató de una situación semejante o si intervinieron otras personas.

En el lugar de los hechos se presentaron tanto el propietario del hostel como los familiares de la víctima, quienes no quisieron brindar declaraciones a la prensa.