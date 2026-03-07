Horror: por una brutal negligencia, una nena de un año terminó muriendo asfixiada

Los familiares pensaron que la niña estaba cansada por el viaje.

Una tragedia conmocionó a Abra Pampa, en Jujuy: una nena de un año y medio murió asfixiada mientras viajaba atada a la espalda de su madre en una motocicleta. La pequeña era transportada en un “aguayo”, una manta tradicional de la región, durante un traslado desde el paraje Rumicruzi hacia la ciudad. La práctica, común en varias zonas del norte argentino, busca facilitar el transporte de los niños en viajes largos.

Al llegar a destino, los familiares pensaron que la niña estaba dormida por el cansancio del viaje y la acostaron. Al notar que no reaccionaba, la trasladaron de urgencia al hospital Nuestra Señora del Rosario. Allí, los médicos confirmaron que la menor había ingresado sin signos vitales, y las primeras pericias indicaron que había sufrido una asfixia.

La práctica es habitual durante viajes largos en el norte argentino.

La menor murió por un paro cardiorrespiratorio tras una asfixia

El examen preliminar determinó que la asfixia derivó en un paro cardiorrespiratorio. La causa de fallecimiento fue confirmada por el personal médico, y no se dispuso la realización de una autopsia, según indicaron las autoridades sanitarias. La noticia generó conmoción en la comunidad local, que sigue afectada por el triste desenlace.

Personal de la Comisaría Seccional N.º 16 intervino inmediatamente, y el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación. Mientras tanto, las autoridades de Abra Pampa y de la provincia de Jujuy continúan reuniendo información para reconstruir las circunstancias exactas del hecho.