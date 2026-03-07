Peñarol comenzó con éxito la seguidilla en casa

Después del receso por las eliminatorias, Peñarol retomó la acción con un triunfo como local sobre Platense por 79 a 72, en el Polideportivo "Islas Malvinas". Agustín Pérez Tapia fue el goleador con 19 puntos, bien secundado por Luciano Guerra (18 y 4 asistencias).

En el primer cuarto hubo un goleo alto, producto de la buena puntería desde el perímetro. El "milrayitas" parecía inclinar la balanza de la mano de Basualdo, pero el "calamar" emparejó y se fue al descanso arriba por la mínim: 23-24. En el segundo parcial, Peña ajustó en defensa y sacó diferencia. Mantuvo la puntería en ataque pero bajó considerablemente el de Platense y con un categórico parcial de 15-3, llegó al descanso con una luz considerable: 43-36.

El local tuvo continuidad en el comienzo del complemento y siguió estirando la ventaja. Más allá de un buen pasaje de Julián Morales (goleador visitante), entró al cuarto final con un holgado 64 a 50 que daba la sensación de que no iba a sufrir. Sin embargo, este Peñarol está hecho de sufrir y, casi sin darse cuenta, quedó arriba apenas por 4 y no podía fallar. Y no falló, con sufrimiento, sin la tranquilidad que le había dado gran parte del juego, pero con una victoria clave en el comienzo de una seguidilla clave en casa para afirmarse en los playoffs.

