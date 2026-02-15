Peñarol se desconectó en el último cuarto y cayó con Argentino de Junín
El equipo de Leo Costa perdió frente a Argentino de Junín y volvió a dejar una floja en imagen en el cierre del partido.
Por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet, Peñarol dejó una floja imagen en el último cuarto y cayó 74-69 ante Argentino de Junín en el Polideportivo Islas Malvinas.
El arranque para Argentino de Junín fue bueno de la mano de Smith y luego la sostuvo con goleo en distintas manos. Guerra, que otra vez empezó como titular, empezó a manejar los hilos ofensivos para igualar en 10 y luego sufrir un 0-5 que le deba una pequeña luz a los de Capelli. En un cuarto donde ofensivamente no le salían bien las cosas a los de Costa, el ingreso de Thornton les dio un poco de aire. A pesar de ello, terminaron el primer parcial con triunfo visitante por 24-19.
De la mano de Vázquez y de Thornton que seguía sumando puntos, Peñarol se puso apenas a un punto y cambió la dinámica del partido. Con mucho menos goleo que en el tramo anterior, había una posesión entre ambos y era todo muy luchado. Los puntos de Bastian y el regreso de Dylan Smith al gol, le permitió otra vez sacar una luz de 5 puntos al «Turco» que fue la diferencia que tuvieron en el marcador al final del primer tiempo: 39-34.
El local se estaba imponiendo, sobre todo corriendo la cancha y aprovechando espacios con un gran momento de Pérez Tapia. Llegaron a igualar el marcador en 40 con un Argentino que no podía conseguir anotación de campo en los primeros 4 minutos de partido.
El tiro de tres puntos empezó a alimentar a la visita pero los de Garay y Santiago del Estero aprovechaban en la pintura con sus pivots porque tenía poco recambio en esa zona y contaba con ventaja de estatura. En una ráfaga, la rotación le volvió a dar igualdad con Armand y Thornton. A pesar de estar al frente brevemente, entraron a los últimos 10 minutos igualados en 54.
El equipo de Leo Costa llegó al último cuarto 54-54 y tuvo un buen parcial de 7-2 para ponerse 61-56 arriba pero a partir de allí perdió el control y se le fue de las manos el encuentro. Durante los próximos cuatro minutos no consiguió anotar, el equipo juninense consiguió un parcial de 9-0 que terminó siendo clave para sellar su triunfo. Si bien el equipo local ajustó en las últimas jugadas buscando la remontada, no alcanzó y Peñarol cayó 74-69.
Con este resultado Peñarol se mantiene en el decimo puesto con un récord de 12-11. El próximo encuentro del "Milrayita" será en la ruta ante San Martín de Corrientes el 19 de febrero y luego el 21 frente a Regatas.
Síntesis: Al Thorton 21, Pérez Tapia 16, Carreras 8, Armand 8, Guerra 7, Acuña 5, Vázquez 4
