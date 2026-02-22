Cambió la cara antes del párate: Peñarol goleó a Regatas y volvió al récord positivo

El equipo de Leo Costa dejó atrás la dura derrota del jueves y goleó a uno de los mejores equipos de esta liga.

Peñarol se debía una actuación convincente y la encontró en el momento justo. Tras la caída frente a San Martín de Corrientes, el equipo de Leo Costa mostró carácter y venció como visitante a Regatas (tercero en la tabla) Corrientes por 86-67, dominando el partido de principio a fin. La victoria le permitió recuperar el récord positivo en la Liga Nacional (13-12) y tomar aire antes del receso por la Ventana FIBA.

El conjunto dirigido por Costa jugó con una determinación que no había exhibido 48 horas antes. Desde el salto inicial impuso condiciones con una defensa agresiva y gran efectividad desde el perímetro. Un parcial de 18-7 marcó el rumbo del primer cuarto, con tres triples y forzando pérdidas que le dieron ritmo y confianza. Aunque el local ajustó tras un tiempo muerto de Fernando Rivero, el control siempre fue visitante y el primer segmento se cerró 23-14.

En el segundo cuarto, cuando el local llegó a ponerse a una posesión, aparecieron los bombazos oportunos. Dos triples consecutivos de Gastón Córdoba, en una secuencia que incluyó la pérdida y rotura de sus gafa, devolvieron la tranquilidad. Con el aporte sostenido de Al Thornton y la conducción de Joaquín Guerra, Peñarol volvió a escaparse y se fue al descanso largo arriba 40-31, sosteniendo una defensa que incomodó cada intento correntino.

El quiebre definitivo llegó en el tercer período. Xavier Carreras, ex jugador de Regatas, asumió el protagonismo ofensivo y fue determinante para ampliar la diferencia. Junto a Guerra, castigó cada desajuste y mantuvo la intensidad atrás. La visita llegó a sacar 14 de máxima y entró al último cuarto 69-51, con una imagen sólida y madura, sin permitir reacción alguna del conjunto local.

La noche tuvo nombres propios. Carreras fue el máximo anotador con 19 puntos, secundado por Agustín Pérez Tapia con 15, en un equipo que lanzó 12 de 33 en triples y mostró una fluidez ofensiva que había extrañado. Del otro lado, Regatas sufrió una pésima noche desde el perímetro (7 de 35), dependiendo casi exclusivamente de Ramírez Barrios y Lugo, sin encontrar variantes para romper la defensa marplatense.

Así, Peñarol cerró una victoria de peso antes del parate por la Ventana FIBA, fundamental en lo anímico y en la tabla. Con récord de 13-12, el “Milrayitas” volverá a jugar el 7 de marzo en Mar del Plata ante Platense, iniciando el tramo decisivo de la fase regular con renovadas expectativas y la convicción de que, cuando sostiene su intensidad, está para competirle a cualquiera en la Liga Nacional.

Síntesis: Carreras 19, Pérez Tapia 15, Thorton 12, Córdoba 12, Guerra 11, Vázquez 9, Basualdo 4, Acuña 2, Chiaraviglio 2