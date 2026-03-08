Conmoción: entraron a robar, mataron a un gato y lo colgaron en el patio de una vecina

La localidad de Ricardone, en la provincia de Santa Fe, se encuentra en estado de alerta tras dos hechos de violencia contra animales en el barrio Manarín. Una vecina denunció que durante la madrugada del viernes, entraron a su patio, mataron a su gato y dejaron el cuerpo colgado de una sombrilla de paja.

Este nuevo ataque ocurre apenas dos semanas después de que una perra comunitaria llamada “Negrita” fuera baleada en la misma zona, un hecho que generó gran conmoción y pedidos de justicia por parte de los residentes. La mujer afectada en el reciente episodio es una de las denunciantes en el caso de “Negrita”, lo que ha incrementado la sensación de amenaza en la comunidad.

Los vecinos se congregaron esa misma noche en la esquina de Benvenutti y Capitán Bermúdez para exigir respuestas ante estos actos violentos.

La dueña del gato relató el momento en que encontró el cuerpo de su mascota: “Lo encontré colgado en una sombrilla de paja que tengo en el patio”. Además, explicó que el ataque no quedó grabado en las cámaras de seguridad del barrio, ya que “las bloquearon”. Según detalló, los dispositivos seguían teniendo energía eléctrica, por lo que sospechan que los agresores usaron algún tipo de interferencia para evitar ser filmados.

“Es una amenaza”, afirmó la mujer, quien ahora teme por la seguridad propia y la de su familia.

“Negrita” fue baleada en la misma zona

El caso de “Negrita” también sigue sin resolverse. La perra, muy querida por los vecinos pese a vivir en la calle, fue baleada el 20 de febrero alrededor de las 22:20 en el cruce de Benvenutti y Bermúdez. Tras el disparo, huyó asustada, pero fue encontrada y trasladada de urgencia al veterinario. El profesional detectó un orificio de entrada y salida de una bala calibre 22 en la axila izquierda, en una zona vital, y la perra falleció a la mañana siguiente a causa de la gravedad de la herida.

Hasta el momento, no se ha identificado a ningún responsable por la muerte de “Negrita”.