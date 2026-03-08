La Justicia declara la quiebra y clausura de una histórica heladería tras casi dos décadas de actividad

La emblemática heladería Chocolate’s, ubicada en pleno centro de Comodoro Rivadavia, enfrenta un cierre definitivo tras la resolución judicial que declaró la quiebra de la sociedad comercial Macondo S.R.L., propietaria del establecimiento.

El juez Eduardo Oscar Rolinho, titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución del Sur provincial, dictó la quiebra de la firma con domicilio en calle San Martín 231, medida que fue publicada en el Boletín Oficial. Esta resolución implica la anotación de la quiebra en el Registro de Juicios Universales y en el Registro Público de Comercio.

Además, el magistrado ordenó la clausura inmediata de todos los inmuebles donde Macondo S.R.L. desarrollaba su actividad, incluyendo oficinas y otros espacios donde se encuentren bienes o documentos vinculados a la empresa.

Para asegurar el patrimonio de la firma, se notificó al Banco Central de la República Argentina, instruyendo a las entidades financieras a transferir los fondos de las cuentas corrientes y plazos fijos a una cuenta judicial administrada por el Banco del Chubut.

La Justicia también dispuso la inscripción de la inhibición general de bienes en el Registro Provincial de la Propiedad Inmueble y en el Registro Automotor, además de ordenar la retención de correspondencia y la entrega en un plazo máximo de 24 horas de los libros y documentos contables a la sindicatura.

El proceso de liquidación ya cuenta con un profesional designado mediante sorteo para llevar adelante la administración de la quiebra. Los acreedores tienen hasta el 27 de marzo de 2026 para presentar sus solicitudes de verificación de créditos ante el síndico.

Tras casi dos décadas de trayectoria, el cierre de Chocolate’s marca el fin de un ícono comercial de Comodoro Rivadavia. Su propietario, Marcos Davies, expresó: “Hasta hoy, publicar el cierre genera incomodidad”, reflejando el difícil contexto económico que motivó esta decisión.

Este cierre se suma a otros casos recientes en la ciudad, como el de un reconocido bowling que también anunció el fin de sus actividades tras años de ser un punto de encuentro para familias y amigos. Asimismo, el espacio gastronómico y de juegos “Lechuza” cerró sus puertas debido al aumento de costos y la caída en la clientela, según explicó su propietario Nahuel: “Es muy triste desarmar en cuatro días el trabajo de cinco años”.