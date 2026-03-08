Un joven cayó desde el tercer piso de un famoso hotel: está grave

Durante la madrugada, un joven de 26 años sufrió una caída desde el tercer piso de un hotel en Comodoro Rivadavia, evento que puso en alerta a la comunidad local por su gravedad y rareza.

Por causas que aún se están investigando, el hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío. Fue rápidamente trasladado al hospital de la ciudad, donde permanece en observación bajo un estado estable, aunque con múltiples heridas y fracturas derivadas del impacto.

Los médicos resaltaron que la pronta intervención y el uso adecuado de los equipos de emergencia fueron fundamentales para estabilizar al paciente y evitar consecuencias mayores.

El hotel donde ocurrió el accidente.

Desde la policía informaron que continúan las pesquisas para esclarecer cómo se produjo el accidente y descartar otras circunstancias que pudieran haber intervenido en el suceso.

El incidente causó conmoción entre el personal del hotel y la comunidad, dado que este tipo de hechos son poco frecuentes en la zona. El equipo del hotel colaboró con las autoridades aportando testimonios y se encuentra evaluando las condiciones de seguridad del edificio para prevenir futuros accidentes similares.

Familiares y amigos del joven expresaron su alivio y agradecimiento por la atención médica recibida, destacando el valor de contar con protocolos de emergencia eficientes y una respuesta rápida que, en esta ocasión, fueron determinantes para salvar una vida.