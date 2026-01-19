"Volví por el perro": Rescataron cerca de 20 animales tras el derrumbe en el Cerro Hermitte

En el marco de la emergencia generada por el derrumbe del Cerro Hermitte, se llevó a cabo un operativo de rescate que logró liberar aproximadamente 20 animales que quedaron atrapados en casas evacuadas de urgencia en el barrio Sismográfica.

La acción fue coordinada con la colaboración de voluntarios de Defensa Civil y vecinos, focalizándose en la calle Cerro Dragón, donde se encontraron perros, gatos y conejos que permanecían encerrados en patios y viviendas.

La evacuación total fue ordenada por bomberos entre la 1 y las 5 de la madrugada del domingo, ante el riesgo de nuevos movimientos en el cerro. Los residentes fueron instruidos para llevar solo documentos y ropa esencial, aunque algunos lograron salir con sus mascotas. No obstante, varios animales quedaron atrás, ya sea por la urgencia o porque son cuidados de manera comunitaria.

Un joven que participó en el rescate expresó la importancia de los animales para los vecinos: “Volví solo por el perro”, dejando en evidencia el vínculo afectivo que une a las familias con sus mascotas.

Bomberos realizaron patrullajes a primera hora para localizar animales atrapados, y posteriormente se permitió el regreso controlado de los vecinos para recuperar pertenencias indispensables y a sus compañeros animales. “Nadie se olvida de sus perros”, reconoció un rescatista.