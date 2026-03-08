Nunca visto: hinchas entraron al campo y desconectaron el VAR en pleno partido en Alemania

Un hecho insólito ocurrió en el partido entre Münster y Hertha Berlín por la Segunda División alemana y dejó al árbitro sin poder revisar una jugada clave.

El fútbol alemán fue escenario de una situación pocas veces vista en el profesionalismo. Durante el partido entre Preußen Münster y Hertha Berlín por la Segunda División de Alemania, un episodio insólito vinculando al VAR desató un verdadero escándalo que rápidamente recorrió el mundo.

Todo comenzó cuando el árbitro del encuentro fue llamado desde la cabina para revisar una posible infracción dentro del área que podía derivar en penal para el Hertha Berlín. Mientras el juez se dirigía hacia el monitor para analizar la jugada, el partido se detuvo en medio de un clima cada vez más tenso en el estadio.

En ese instante ocurrió lo inesperado: un grupo de hinchas del Preußen Münster invadió el campo de juego y llegó hasta la zona del monitor del VAR. En medio del caos, los fanáticos locales arrancaron y se llevaron el cable que conecta el sistema de videoarbitraje, dejando completamente inutilizado el equipo que el árbitro debía usar para revisar la jugada.

Ante esa situación inédita, el juez no pudo observar la repetición en el monitor de campo y debió apoyarse exclusivamente en la decisión del encargado del VAR desde la cabina. Tras analizar las imágenes disponibles, el asistente determinó que había infracción y recomendó sancionar penal para el conjunto visitante.

Finalmente el árbitro cobró la pena máxima y el Hertha Berlín no desperdició la oportunidad: el penal terminó en gol, lo que desató aún más la bronca en las tribunas del equipo local por lo ocurrido minutos antes.

Lejos de calmarse, el clima siguió caliente y más tarde los mismos hinchas desplegaron una bandera con un mensaje tan claro como provocador: “DESCONECTEN EL VAR”, en una escena que dejó una de las imágenes más insólitas de la temporada en el fútbol alemán.