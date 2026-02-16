VAR histórico en Uruguay: anularon un gol por una falta del entrenador en Danubio-Boston River

Una escena insólita sacudió al fútbol uruguayo: el VAR intervino y anuló un tanto por una infracción cometida por el propio DT argentino Israel Damonte fuera del campo de juego.

El fútbol uruguayo vivió un episodio sin precedentes en el duelo entre Danubio y Boston River, cuando el VAR determinó la anulación de un gol tras detectar una falta cometida por el entrenador visitante. El protagonista fue el argentino Israel Damonte, quien intervino involuntariamente en una jugada que terminó teniendo incidencia directa en el marcador. El encuentro, disputado en Jardines del Hipódromo, finalizó con victoria 2-0 para la Franja.

La acción se dio a los 11 minutos del segundo tiempo, con Danubio arriba por dos tantos. Nicolás Azambuja intentó progresar por la banda izquierda y, al salir del terreno de juego, chocó con Damonte, que se encontraba fuera de su área técnica. En la continuidad de la jugada, Boston River recuperó el balón y el argentino Francisco Bonfiglio marcó el descuento. Sin embargo, el reclamo inmediato de los futbolistas locales llevó al árbitro Esteban Guerra a detener el partido y revisar la acción.

Desde la cabina del VAR, el experimentado Andrés Cunha —recordado por la final de la Libertadores 2018— junto a Daniel Fedorczuk advirtieron al juez central sobre la interferencia del técnico. Las imágenes mostraron cómo Damonte bloqueó físicamente a Azambuja, impidiéndole continuar la acción con normalidad y alterando el desarrollo del juego.

Tras observar la repetición en el monitor a pie de cancha, Guerra retrocedió la jugada, anuló el gol de la visita, sancionó tiro libre en el punto de la infracción y amonestó al entrenador. La decisión se ajustó al reglamento: cualquier interferencia externa que influya directamente en el juego debe ser penalizada. Lo llamativo es que pocas veces —o nunca— se había visto que un director técnico generara una falta que derivara en la anulación de un gol mediante intervención del VAR.

Después del partido, Damonte evitó profundizar en la polémica y se enfocó en el rendimiento de su equipo. Señaló que Boston River tuvo situaciones, especialmente en el primer tiempo, pero que faltó precisión en el último pase. También reconoció que el arranque del complemento fue determinante y que el equipo necesita empezar a sumar en este inicio de campeonato.

Más allá del hecho inédito, el cierre tuvo un momento de preocupación por un fuerte choque de cabezas entre jugadores de ambos equipos, que obligó a la asistencia médica inmediata. Con el triunfo, Danubio se posiciona como uno de los líderes del torneo con puntaje perfecto, mientras Boston River acumula dos derrotas en el arranque. Pero lo que quedará en la memoria colectiva del fútbol uruguayo será esa intervención del VAR que escribió una página inédita en nuestra competencia local.