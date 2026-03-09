Tragedia en Córdoba: una nena de 6 años murió broncoaspirada

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero.

Una verdadera tragedia doméstica dio lugar en el barrio El Rincón de Córdoba, al noroeste de la ciudad, cuando una niña de apenas seis años se broncoaspiró y murió.

Aunque la familia trasladó de urgencia a la pequeña hacia el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, al llegar allí los médicos constataron que no contaba con signos vitales. De igual forma se le practicaron maniobras de reanimación, aunque fueron en vano.

Según datos oficiales, la víctima llegó al centro de salud sin vida producto de un presunto cuadro de broncoaspiración.

Mientras tanto, la Justicia inició una investigación para establecer las circunstancias que derivaron en el trágico suceso.

Cuándo ocurre la broncoaspiración

La broncoaspiración se produce cuando alimentos, líquidos o vómito ingresan accidentalmente a las vías respiratorias en lugar de pasar al esófago durante la deglución.

Esto puede provocar obstrucción de la vía aérea o que el material llegue a los pulmones, lo que en algunos casos deriva en infecciones, complicaciones respiratorias o incluso la muerte.