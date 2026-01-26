Horror: un hombre asesinó a tiros a la ex pareja de su novia en una estación de servicio

Un hombre es buscado de manera intensa por la Policía acusado de haber asesinado a tiros a la ex pareja de su novia en una estación de servicio de la ciudad de Zárate.

El crimen ocurrió este domingo por la noche en una estación ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, Zárate, en el momento en el que la víctima se acercó para buscar a su hija que regresaba de un viaje con amigos.

Allí, según el medio local Infozc, comenzó una discusión con el actual novio de su ex pareja, quien sacó un arma y efectuó seis disparo, dándose luego a la fuga.

La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, quien falleció en minutos después en el Hospital Virgen del Carmen producto de los disparos que recibió.

Se pudo saber que los dos sujetos tenían conflictos de vieja data y que días antes ya hubo una discusión, la que podría estar asociada a los celos.