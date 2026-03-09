Impresionante incendio en Rincón Grande con varios focos activos: "Es obvio que alguien los está prendiendo"

Un impresionante incendio se desató ayer en la zona de Rincón Grande y alarmó a los vecinos que vieron la rápida expansión de las llamas que comenzaron, según testigos, de manera intencional.

Sergio Mostafá, jefe del cuartel de bomberos Sierra de los Padres, comentó en diálogo con 0223 que "cuando llegó la dotación se encontró con una situación bastante insegura porque al parecer había malhechores dentro de la zona que ocasionaron el incendio para generar una distracción".

Por este motivo, "tuvimos que esperar que llegue la Policía para garantizar las medidas de seguridad y a partir de las 11 de la mañana empezamos a trabajar". "Para entonces teníamos ráfagas de viento de 50 km/h, lo que hizo que se propagara el fuego afectando más de 120 hectáreas", declaró.

A pesar de una larga jornada de trabajo, el foco no se pudo apagar en su totalidad, y por cuestiones de topología, a la noche no pudieron trabajar. "El personal estuvo de guardia permanente para que no se escape el incendio para ningún lado y hoy a la mañana empezamos a trabajar nuevamente con el apoyo de varios cuarteles", afirmó.

A los bomberos de Mar del Plata se sumaron los de Chascomús, Loma Verde, Castelli, Pilar, Villanueva y Maipú. En total más de trece cuarteles participan en las tareas de combate.

El principal problema es que no es un foco único. "Estamos hablando con gente de la zona y detectamos que hay varios sectores donde se han iniciado incendios que no estaban ayer. Es obvio que alguien los está prendiendo", sentenció.

En esta línea, José Bansanto, jefe de bomberos de Chascomús, declaró a este medio que "estamos interiorizados desde ayer y combinamos todo lo que era el apoyo de los cuarteles que vinieron, y los de hoy también".

"Es muy distinto a los que estamos acostumbrados a trabajar nosotros, en los llanos uno ataca los incendios con las autobombas, normalmente accede a casi todos los lugares, y en esto no, hay que ingresar a pie", contó.

"Es mucho más trabajo porque es todo humano, no se puede depender de las máquinas. En lo posible se usan bombas o motobombas para poder armar reservorios, pero en este caso es difícil y más con distintos focos que son raros", agregó.

Por último, respecto a los orígenes de las llamas que estiman que fueron provocadas intencionalmente, Mostafá dijo que "son materia de investigación, una cuestión que le corresponde a la Justicia". "Está trabajando policía rural y de la comisaría 14ta de Sierra de los Padres", indicó.

De momento se encuentran a la espera de "asistencia de los medios aéreos para poder bajar un poco la densidad y la radiación que tienen los focos, así los combatientes pueden acercarse y terminar de mitigar el incendio", concluyó.