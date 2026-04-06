Laguna, sierra o mar: qué datos dejó Semana Santa en la provincia de Buenos Aires según el tipo de destino turístico

La laguna de Chascomús, gran atracción para el turismo de cercanía del AMBA.

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 dejó un balance positivo en distintos destinos de la provincia de Buenos Aires, con niveles de ocupación sostenidos, fuerte presencia de visitantes y un impacto directo en las economías locales.

Sin embargo, también se consolidaron nuevas dinámicas en los hábitos turísticos, especialmente vinculadas a estadías más cortas y al crecimiento del turismo de cercanía.

Ocupación alta y protagonismo del turismo de cercanía en Chascomús

En Chascomús, la ocupación superó el 80% durante los cuatro días, con una estadía promedio de 2,5 noches. A ese número se sumó un flujo significativo de visitantes que llegaron solo por el día: más de 22.700 personas que eligieron la ciudad para disfrutar de espacios como la costanera, la laguna y la oferta gastronómica.

Este fenómeno refuerza una tendencia que también se observó en otros destinos: el crecimiento del turismo de escapadas cortas y del visitante “full day”, que si bien no pernocta, genera consumo y dinamiza la economía local.

Visitantes a la ribera de la laguna de Chascomús durante el reciente fin de semana extralargo.

Villa Gesell: movimiento sostenido y diversidad territorial

En el partido de Villa Gesell, el promedio general de ocupación fue del 69%, con diferencias entre localidades. Mar de las Pampas lideró con un 75%, seguida por Las Gaviotas (65%) y Mar Azul (63%), mientras que la ciudad cabecera alcanzó el 62%.

Más allá de los porcentajes, el dato relevante fue la continuidad del movimiento turístico durante todo el fin de semana, acompañado por una agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas que incluyó espectáculos en vivo, ferias y propuestas al aire libre.

Visitantes a las playas de Villa Gesell, donde la ocupación promedio no llegó al 70%.

Tandil, ocupación plena y cambio en el comportamiento

Tandil volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos, con ocupación plena en alojamientos. No obstante, desde el área de desarrollo productivo señalaron un cambio en el comportamiento de los visitantes: disminuyeron las estadías de cuatro días y crecieron las de dos o tres noches.

Este cambio, lejos de interpretarse como un retroceso, permite una mayor rotación de turistas, ampliando el alcance del destino. A su vez, la ciudad registró una importante afluencia de visitantes regionales, especialmente durante el domingo, cuando los paseos y ferias estuvieron colmados.

En este contexto, eventos como el Festival del Lago jugaron un rol clave para diversificar la oferta y ordenar la circulación de público, con propuestas que combinaron gastronomía, ferias y espectáculos en vivo.

En el lago de la ciudad de Tandil se realizó un festival especial.

Impacto económico y proyección

En los tres destinos, el movimiento turístico tuvo un efecto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio. Tanto el turista que se aloja como el visitante ocasional contribuyeron a sostener la actividad durante el fin de semana largo.

El balance general refleja un escenario favorable, en el que la combinación de cercanía, propuestas culturales y entornos naturales sigue siendo un factor determinante para atraer visitantes. Al mismo tiempo, las nuevas formas de viajar —más flexibles y de menor duración— plantean desafíos y oportunidades para los destinos de cara al resto del año.