Quién era Martina y cómo fueron sus últimos días: la adolescente de 14 años apareció muerta en un descampado

La adolescente de 14 años oriunda de Merlo, fue hallada muerta el jueves por la tarde en la localidad bonaerense de Las Heras tras una intensa búsqueda de las autoridades y de sus allegados. A partir de una serie de pistas, la investigación explica el perfil de Maitena.

Maitena fue vista por última vez el miércoles por la mañana cuando iba a entrar al colegio, pero se fue y nunca ingresó. Un día y medio después, encontraron su cuerpo en un descampado sin signos de violencia.

La relación con sus compañeros y el grupo de scout

Estudiaba en la Escuela de Educación Secundaria N°16, ubicada en el centro de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. Iba todas las mañanas al colegio junto a su hermana de 17 años.

Maitena integraba un grupo scout.

Pertenecía al grupo scout Sagrado Corazón de Jesús, de la unidad de Merlo. Según su perfil de Instagram, se describía como una persona que amaba la lluvia y el invierno. También era fanática de la cantante estadounidense Chappell Roan.

La familia de Maitena no se enteró de su desaparición hasta ese miércoles al mediodía, cuando su madre fue a buscarla al colegio y fue notificada de que nunca ingresó. Y es que cuando la menor llegó junto a su hermana a la puerta de la institución, dijo que iba a saludar una amiga y se retiró.

Últimas imágenes de Maitena antes del trágico final

Al iniciarse la búsqueda, las autoridades dieron cuenta de una primera cámara de seguridad que mostraba a la adolescente en las calles Bicentenario y Perú. Caminaba sola.

La segunda grabación la ubicó a las 9 en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. La joven se subió al tren a las 9.15 y descendió en Las Heras cerca de las 10.

Cartas y mails de despedida

Luego de que se realizara la denuncia policial, efectivos se acercaron a su casa y encontraron nueve cartas escritas por ella donde se despedía de sus amigos y familia.

“Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha”, señaló Noelia, una amiga de la familia.