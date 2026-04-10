"Entraron con una escopeta gigante": trabaja en un almacén, la tiraron para robarle y le apuntaron con dos armas

Una de las secuencias más feroces que se vio en los últimos tiempos en Mar del Plata quedó registrada por la cámara de seguridad del almacén. Dos delincuentes ingresaron, el primero de ellos le apuntó a la trabajadora que se encontraba detrás del mostrador: le mostró un arma estremeció a la mujer.

"Entraron con una escopeta gigante. Uno entra primero y el otro entra al minuto con otro arma", le dijo a 0223 Sol, propietaria del almacén y hermana de la chica que atendía al momento del robo. En la escena, también se ve a una clienta: a ella le pusieron una pistola en la panza, se desbordó por el miedo y terminó en el piso.

El almacén donde se registró el violento asalto. Foto 0223.

El barrio conmocionado por la noche de terror. Foto 0223.

"Andaban en un auto que le pusieron las balizas para que no se vea en la cámara la patente, porque nosotros tenemos todo lleno de cámaras. Una de ellas registró el momento de horrible que pasó más que nada nuestra clienta. A mi hermana le dijeron que se agache, pero la clienta la maltrataron porque lloraba de la desesperación. Hasta le tiraron del pelo", contó Sol.

El hecho ocurrió en García Lorca al 6400. Según la familia, nunca habían sufrido hechos de inseguridad en el negocio. Sin embargo, reconocieron que "la zona está muy peligrosa y a un vecino le robaron tres veces la moto en la misma cuadra". Piden por un mayor patrullaje en la zona, ya que casi no ven policías custodiando el barrio.

Otro dato que llamó la atención de las hermanas del almacén, es que los delincuentes se llevaron bebidas (uno de ellos, el de la escopeta, agarró una gaseosa ni bien entró) y cigarrillos. Dinero, solamente la recaudación del día. "No buscaron la caja fuerte ni la exigieron", concluyó Sol.