Quilmes no pudo en La Plata y tendrá que ir por el camino más largo

En los últimos 10 minutos se le desmoronó la estantería a Quilmes, que había hecho tres cuartos correctos, parejos, siempre en partido y con posibilidad de quedarse con el triunfo. Sin embargo, después de irse al último descanso apenas tres abajo, no supo defender, Gimnasia se hizo fuerte en ataque y se impuso por 84 a 71 para quedarse con el triunfo y la ventaja deportiva ante un posible desempate.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El juego era atractivo, con mucha intensidad de ambos lados. El partido era de ida y vuelta, con un leve predominio de Quilmes, adueñándose de las tablas y ganando el parcial por dos: 18-20. El goleo era corto de los dos lados, pero el "lobo" mejoró en la segunda manga, los marplatenses padecieron una mala noche de De La Fuente y dependieron en demasía de Alderete. Sin embargo, estaba todo abierto y el local ganaba por un doble: 36 a 34.

La tónica no se modificó demasiado en el tercer segmento, pero hubo algunos indicios cuando Gimnasia sacó una pequeña luz. Sin embargo, el "tricolor" reaccionó, llegó a los 10' finales apenas tres abajo y podía pasar cualquier cosa. Y pasó lo peor, de a poco el "lobo" fue alejándose y una falta antideportiva a Alderete rompió el juego, la siguió una técnica a De La Fuente y el dueño de casa no dudó, pisó el acelerador, se quedó con el triunfo y la ventaja deportiva en un eventual desempate.

