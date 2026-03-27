Quilmes no pudo en La Plata y tendrá que ir por el camino más largo
El "tricolor" cayó con Gimnasia por 84 a 71 y no sólo perdió la chance de meterse entre los cuatro, sino que también quedó en desventaja deportiva frente al"Lobo" por un punto. Jugará la Reclasificación.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En los últimos 10 minutos se le desmoronó la estantería a Quilmes, que había hecho tres cuartos correctos, parejos, siempre en partido y con posibilidad de quedarse con el triunfo. Sin embargo, después de irse al último descanso apenas tres abajo, no supo defender, Gimnasia se hizo fuerte en ataque y se impuso por 84 a 71 para quedarse con el triunfo y la ventaja deportiva ante un posible desempate.
El juego era atractivo, con mucha intensidad de ambos lados. El partido era de ida y vuelta, con un leve predominio de Quilmes, adueñándose de las tablas y ganando el parcial por dos: 18-20. El goleo era corto de los dos lados, pero el "lobo" mejoró en la segunda manga, los marplatenses padecieron una mala noche de De La Fuente y dependieron en demasía de Alderete. Sin embargo, estaba todo abierto y el local ganaba por un doble: 36 a 34.
La tónica no se modificó demasiado en el tercer segmento, pero hubo algunos indicios cuando Gimnasia sacó una pequeña luz. Sin embargo, el "tricolor" reaccionó, llegó a los 10' finales apenas tres abajo y podía pasar cualquier cosa. Y pasó lo peor, de a poco el "lobo" fue alejándose y una falta antideportiva a Alderete rompió el juego, la siguió una técnica a De La Fuente y el dueño de casa no dudó, pisó el acelerador, se quedó con el triunfo y la ventaja deportiva en un eventual desempate.
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