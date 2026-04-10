Aldosivi necesita frenar la racha y sumar su primer triunfo

El margen es cada vez más chico y la necesidad más grande. Aldosivi necesita imperiosamente cambiar el chip, conseguir una victoria revitalizadora no sólo para la tabla de posiciones y de promedios, sino también para lo anímico. El “tiburón” visita a Belgrano de Córdoba desde las 21 buscando su primer triunfo en la tenporada.​​​​​​

No será una parada fácil. Belgrano tiene nolbres y jerarquía de mitad de cancha en adelante, y querrá recuperarse ante su gente tras la pobre actuación en el Monumental.​​​​​​​​​​​​

Por el lado del “tiburón”, hay pocas certezas. Damonte ha ido modificando nombres en los dos partidos que se dirigió y no será la excepción, por elección o necesidad. El entrenador no contará con el capitán Federico Gino, Esteban Rolón y Nicolás Zalazar, todos suspendidos.

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