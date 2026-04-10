Aldosivi necesita frenar la racha y sumar su primer triunfo
El conjunto de Israel Damonte buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura. A las 21, visita a Belgrano en Alberdi.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El margen es cada vez más chico y la necesidad más grande. Aldosivi necesita imperiosamente cambiar el chip, conseguir una victoria revitalizadora no sólo para la tabla de posiciones y de promedios, sino también para lo anímico. El “tiburón” visita a Belgrano de Córdoba desde las 21 buscando su primer triunfo en la tenporada.
No será una parada fácil. Belgrano tiene nolbres y jerarquía de mitad de cancha en adelante, y querrá recuperarse ante su gente tras la pobre actuación en el Monumental.
Por el lado del “tiburón”, hay pocas certezas. Damonte ha ido modificando nombres en los dos partidos que se dirigió y no será la excepción, por elección o necesidad. El entrenador no contará con el capitán Federico Gino, Esteban Rolón y Nicolás Zalazar, todos suspendidos.
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