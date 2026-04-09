En un hecho histórico, Argentina tendrá tres árbitros principales en el Mundial 2026

La Argentina tendrá tres árbitros principales en un Mundial por primera vez en su historia. La FIFA anunció quiénes serán los encargados de impartir justicia y nuestro país será representado por Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, además de los asistentes y el VAR en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La de este año será la primera experiencia mundialista para Falcón Pérez y Herrera, mientras que Tello ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022. Los tres partidos que le tocaron en aquella inolvidable edición que terminó con el título para la Argentina fueron Suiza - Camerún y Portugal - Corea del Sur por la fase de grupos y Marruecos - Portugal en los cuartos de final.

Históricamente, los países solían contar con uno o dos árbitros principales. Sin embargo, debido al aumento de selecciones participantes y al respectivo incremento de partidos, se decidió ampliar el número de jueces.

Por otra parte, también se supo que Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro serán árbitros asistentes, mientras que Hernán Mastránelo colaborará desde el VAR.

En los últimos días, Tello había sido protagonista de una triste escena, ya que sufrió una lesión en la rodilla durante el Repechaje entre Congo y Jamaica e incluso se fue entre lágrimas. Sin embargo, después se confirmó que no era de gravedad. Su reemplazante en aquella ocasión fue justamente Herrera, quien estaba como cuarto árbitro.

