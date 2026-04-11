Comieron en un restaurante y se fueron sin pagar: terminaron escrachados

Una pareja comió en un restaurante y se fue sin pagar: los escracharon. Foto: @lacambicha_rosario

Una insólita situación ocurrió en el restaurante "La Cambicha" de Rosario, cuando una pareja se retiró del lugar sin pagar la cuenta tras compartir una comida. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y los dueños los escracharon en las redes sociales.

Según se observa en las imágenes, los clientes se encontraban cenando con normalidad hasta que, en un momento, el hombre se levanta de la mesa y se retira del local sin llamar la atención. Minutos más tarde, la mujer repite la misma maniobra.



En las redes sociales del restaurante los dueños publicaron el video, explicando que "de esta forma se fueron sin pagar la cuenta". La publicación buscaba exponer lo ocurrido, pero rápidamente se transformó en un ida y vuelta de burlas y críticas.

Por ello, el episodio reabrió el debate sobre los escraches en las redes sociales y los límites entre las denuncias públicas y el derecho a la privacidad, en un contexto donde la viralización amplifica rápidamente los hechos, pero también acrecenta las reacciones violentas.