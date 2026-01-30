Comió, se fue sin pagar y volvió para amenazar a la dueña con un cuchillo

Un hombre de 55 años que el viernes al mediodía almorzó en un local frente a la estación ferroautomotora y se fue sin pagar, fue aprehenedido minutos más tarde cuando regresó y amenazó a la dueña de negocio.

El hecho sucedió en un local ubicado en las inmediaciones de las calles San Juan y 9 de Julio, y el agresor fue aprehendido a menos de cien metros del lugar.

"Minutos después de irse sin pagar volvió y tomó un cuchillo del local con el que amenazó a la dueña, pero ante la presencia de otros clientes intento huir corriendo", informaron autoridades policiales.

El imputado fue trasladado a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa. En las próximas horas deberá declarar en Tribunales ante el fiscal Fernando Berlingeri.