Comió, se fue sin pagar y volvió para amenazar a la dueña con un cuchillo
Sucedió este viernes frente a la ferroautomotora. Tiene 55 años y quedó detenido.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 55 años que el viernes al mediodía almorzó en un local frente a la estación ferroautomotora y se fue sin pagar, fue aprehenedido minutos más tarde cuando regresó y amenazó a la dueña de negocio.
El hecho sucedió en un local ubicado en las inmediaciones de las calles San Juan y 9 de Julio, y el agresor fue aprehendido a menos de cien metros del lugar.
"Minutos después de irse sin pagar volvió y tomó un cuchillo del local con el que amenazó a la dueña, pero ante la presencia de otros clientes intento huir corriendo", informaron autoridades policiales.
El imputado fue trasladado a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa. En las próximas horas deberá declarar en Tribunales ante el fiscal Fernando Berlingeri.
Leé también
Temas
Lo más
leído