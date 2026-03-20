Vecinos retuvieron a un delincuente en Playa Chica y casi lo linchan tras una seguidilla de robos: "Si querés plata, trabajá"

Vecinos retuvieron a un delincuente en Playa Chica y casi lo linchan: "Si querés plata, trabajá"

Esta mañana ocurrieron una serie de robos en la zona de Playa Chica que, según los testigos, fueron perpetrados por dos hombres a bordo de una moto. Al advertir la situación, los vecinos que estaban allí lograron reducir a los delincuentes, aunque uno logró escapar.

Según los testigos, los delincuentes circulaban juntos en la moto y se detenían de manera repentina para sorprender a sus víctimas y arrebatarles objetos de valor como cadenitas, relojes o celulares.

El último de los episodios, que desencadenó en el retén de los vecinos, tuvo lugar frente al Manolo de la costa. Los delincuentes intentaron arrancarle una cadena a una mujer y fallaron, pero rápidamente se armó un tumulto con los peatones que circulaban por allí.

La maniobra de un colectivero fue el detonante para interceptar a los sospechosos en la moto. Los propios vecinos fueron los que aseguraron que los dos hombres eran los mismos que habían cometido otros robos antes, en diferentes puntos de la costa.

Uno de los delincuentes logró escapar y al otro lo retuvieron los vecinos hasta que llegó la policía. En las redes sociales aparecieron distintos videos del momento en que los agentes se lo llevaron detenido. Las imágenes son fuertes, ya que algunos peatones lo golpearon e increparon.

"Si querías una cadena, trabajá", se escuchó decir a una mujer camino al patrullero y remató: "A mis hijos se les murió el padre e igual trabajan. Si querés plata, trabajá".

El joven de 18 años fue demorado por personal de la comisaría novena.

Según pudo saber 0223, el ladrón aprehendido es un joven de 18 años, quien fue localizado por personal policial en el paseo costero de Playa Chica, donde fue reducido y aprehendido, evitando además que fuera agredido por personas que intentaban hacer justicia por mano propia.

El detenido presentaba lesiones leves producto de la agresión recibida, mientras que el segundo sospechoso logró darse a la fuga y es intensamente buscado. En cuanto al rodado abandonado, se constató que no presentaba impedimentos legales.

La moto no tenía pedido de secuestro.

En el caso interviene el fiscal de Flagrancia Facundo de la Canale, quien dispuso la formación de causa por robo y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.