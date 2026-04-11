Polémica por la eliminación de un mural de la memoria realizado por un histórico artista.

Un repudio generalizado se originó en Mar del Plata después de que trascendieran imágenes del Centro Cultural Osvaldo Soriano con el mural “30 Mil Motivos” completamente tapado. Era una obra en homenaje a las y los desaparecidos de la última dictadura militar, que pertenecía al artista local, ya fallecido, Osmar Freites, y se había inaugurado en el 2014.

La concejal Melisa Centurion denunció el hecho en las redes sociales y lo calificó como un “acto de vandalismo insólito”. Apuntó directamente contra el Estado municipal: “Que sectores ideológicamente alineados con el gobierno nacional ocupen responsabilidades de gestión no los habilita a cometer atropellos contra la memoria”.

La intervención al mural, dijo Centurion, representa una provocación y un "avance contra la memoria colectiva y el patrimonio cultural de la ciudad". Además confirmó que presentará un proyecto para investigar la posible comisión de delitos o infracciones y que se convocará a los organismos de derechos humanos para la restauración de la obra.

30 Mil Motivos

La obra "30 Mil Motivos" fue realizada por el artista local Osmar Freites, con la intención de mantener viva la memoria de las y los 30.000 desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Freites fue un artista muy comprometido con la lucha por los derechos humanos. Falleció en junio del 2015 a los 54 años, en La Caleta, lugar donde vivía y tenía su taller de arte.

La concejal Centurion aseguró que solicitará un pedido de disculpas oficial, tanto a la familia del artista como a las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad: “No vamos a permitir que la ignorancia negacionista intente ‘blanquear’ la historia trágica de los argentinos”.