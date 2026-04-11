Misión cumplida: los cuatro astronautas de Artemis II ya están en la Tierra

El descenso fue en el mar tras la apertura de 13 paracaídas

Durante la noche del viernes, la NASA confirmó la exitosa llegada de los cuatro astronautas que integraron la misión Artemis II. A bordo de la cápsula Orión, descendieron a más de 40.000 kilómetros por hora hasta amerizar en el océano Pacífico, tal como estaba previsto. El organismo estadounidense informó además que los tripulantes se encuentran en buen estado de salud.

En la madrugada del martes 7 de abril, la misión marcó un hito al llevar a cuatro astronautas a sobrevolar la cara oculta de la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los humanos que más lejos estuvieron de la Tierra desde el Apolo 13, lanzado el 11 de abril de 1970, al alcanzar una distancia máxima de 374.000 kilómetros.

El regreso de la cápsula fue uno de los momentos más críticos de la misión. La nave atravesó la atmósfera a más de 40.000 km/h y su escudo térmico soportó temperaturas de hasta 2.700 ºC, antes de completar un descenso controlado con 13 paracaídas.



El administrador de la NASA calificó la misión como un éxito y anticipó que representa un paso clave para futuras operaciones: “Estoy muy contento con Artemis II. Aprendimos mucho para la próxima misión, Artemis III, el próximo año. Hay mucho para celebrar y también para seguir trabajando. Esto no es algo único: se va a repetir cada vez con más frecuencia”, señaló Jared Isaacman.

Se destacó la presencia de la primer mujer en llegar a la luna y el primer hombre afrodescendiente

Uno de los momentos clave fue la pérdida de comunicación durante 40 minutos, cuando la nave se encontraba detrás de la Luna. En ese lapso, los astronautas quedaron completamente incomunicados. Además, vivieron una experiencia única al presenciar un eclipse solar desde el espacio, una oportunidad excepcional para la observación astronómica.

Los cuatro astronautas se encuentran en perfecto estado

Tras este avance, el equipo de la NASA analizará los datos recolectados durante la misión y comenzará a planificar los próximos pasos en el regreso a la Luna.